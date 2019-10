“O diálogo foi-se realizando e houve uma clara aproximação. Nas últimas edições, cerca de 25% dos projetos que concorrem às nossas bolsas são das duas áreas. Foi uma clara evolução, para a qual a fundação deu algum contributo”, afirmou.

Durante este quarto de século, a Fundação Bial, através dos apoios financeiros a projetos de investigação científica, já distinguiu 692 trabalhos que envolveram cerca de 1.500 investigadores de 25 países diferentes, entre os quais se destaca o Reino Unido (202), Portugal (163) e os Estados Unidos da América (111).

Além das bolsas, a fundação já premiou também, através do Prémio Bial de Medicina Clínica que existe há 35 anos (mas que só é atribuído em anos pares) 276 autores e 102 obras que “contribuíram de forma importante para o desenvolvimento da ciência médica e da saúde em Portugal”, nomeadamente em doenças como a diabetes, cancro, Alzheimer, doenças cardiovasculares e reumáticas.

“A fundação tem tido uma postura muito discreta, mas a dimensão dos seus projetos tem tido muita projeção, mesmo a nível internacional”, afirmou.

Para marcar o 25.º aniversário, Luís Portela adiantou à Lusa que os órgãos da administração da fundação decidiram criar um novo prémio – o BIAL Award in Biomedicine – que procura “distinguir uma obra editada nos últimos 10 anos que tenha contribuído para o avanço do benefício da humanidade”.

A nomeação deste prémio é feita por sociedades científicas independentes, sendo que para esta primeira edição de 2019 já foram selecionadas 40 obras.

Apesar do “excelente” conhecimento científico que é produzido em Portugal, Luís Portela acredita que há ainda “muito potencial para explorar”, nomeadamente no que concerne às políticas públicas de saúde nacionais.

“Acho que aquilo que foi feito [em termos de políticas de saúde], foi bem feito, mas há um potencial para explorar, que é pena não ser explorado, e desejaria que ao longo dos próximos anos as políticas de saúde em Portugal pudessem assumir uma perspetiva desenvolvimentista e de aproveitamento do potencial de conhecimento que existe”, admitiu.

No âmbito das celebrações do 25.º aniversário, a Fundação Bial, que conta agora com um novo presidente do Conselho Científico, o neurocientista António Damásio, vai inaugurar, na próxima terça-feira, uma exposição no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto.

A exposição, que mostra o trabalho desenvolvido desde 1994, vai, até ao final de 2020, percorrer todas as faculdades de medicina portuguesas e algumas instituições europeias e norte-americanas.