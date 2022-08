A informação está a ser avançada pelo Jornal de Negócios.

Adianta o jornal que "a data de 28 de agosto é aquela que está a ser referida nos circuitos governamentais".

O Governo de Angola anunciou que chegam hoje à tarde a Luanda os restos mortais do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, falecido em 08 de julho, em Barcelona, Espanha.

"O executivo angolano torna público que chegam na tarde deste sábado a Luanda os restos mortais do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, falecido no passado dia 8 de Julho em Barcelona, Reino de Espanha", lê-se no comunicado enviado pelo Governo de Angola. Mais acrescenta que "a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados”.

Recorde-se que o corpo do ex-presidente de Angola, que faleceu em Barcelona, foi alvo de uma disputa familiar na justiça espanhola.

O juiz que decidiu entregar os restos do ex-presidente à sua viúva argumentou que Ana Paula dos Santos tem preferência sobre os filhos na disputa pelo cadáver e confirmou definitivamente a morte por causas naturais.

Os cinco filhos do ex-Presidente de Angola desconheciam que o corpo do pai tinha já sido entregue à viúva e ponderam queixar-se ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, disse também hoje a advogada que os representa.

Duas fações da família dos Santos disputavam, na Vara de Família do Tribunal Civil da Catalunha, quem ficaria com a guarda do corpo de José Eduardo dos Santos.

De um lado, estava Tchizé dos Santos e os irmãos mais velhos, que se opunham à entrega dos restos mortais à ex-primeira-dama e eram contra a realização de um funeral de Estado antes das eleições de 24 de agosto para evitar aproveitamentos políticos.

Do outro, estava a viúva Ana Paula dos Santos e os seus três filhos em comum com José Eduardo dos Santos, que reivindicavam também o corpo e queriam que fosse enterrado em Angola.

Na quarta-feira, o tribunal decidiu-se pela atribuição do cadáver à antiga mulher e autorizou a trasladação para Angola, depois de concluir definitivamente que José Eduardo dos Santos morreu de causas naturais.

Os cinco filhos mais velhos apresentaram um recurso desta decisão na quinta-feira que foi recusado, tendo porém avançado com novo “recurso de apelação” e um pedido para o enterro ser em Barcelona, disse hoje à Lusa a advogada Carmen Varela.

Este tipo de recurso de apelação não tem efeito suspensivo, explicou a advogada que representa Tchizé dos Santos, que acrescentou que, porém, não houve qualquer notificação por parte do tribunal de uma decisão ou da entrega do corpo de José Eduardo dos Santos à viúva.