Minnis referiu ainda duas dezenas de feridos, bem como pessoas na ilha próxima Grande Bahama em sérias dificuldades. Adiantou que as equipas de socorro darão resposta aos pedidos de ajuda assim que as condições climáticas o permitam.

“Estamos no meio de uma tragédia histórica”, afirmou.

Até agora, apenas o Ministério do Turismo das Bahamas tinha confirmado uma morte, enquanto o ministro dos Negócios Estrangeiros, Darren Henfield, referiu notícias de numerosos corpos a flutuarem nas ilhas Abacos.

Henfield disse à cadeia televisiva ZNS que as informações sobre os corpos não podiam ser confirmadas oficialmente até que as autoridades se deslocassem ao local e o confirmassem.

O primeiro-ministro tinha declarado antes que as Bahamas estavam “em guerra e a ser atacadas” pelo Dorian, referindo-se aos efeitos do furacão no arquipélago atlântico com cerca de 700 ilhas, das quais à volta de três dezenas são habitadas.