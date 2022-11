De acordo com as mais recentes projeções de diversos ‘media’ norte-americanos, os Republicanos apresentam uma vantagem sobre os democratas, de 212 lugares contra 204, num total de 435.

Os votos ainda estão a ser apurados no maior distrito do Alasca, em dois no Arizona – onde há cerca de 290 mil votos a serem contados – 10 na Califórnia, dois no Colorado, um no Maine, um no Novo México, um em Nova Iorque e um no Oregon.

Os resultados de alguns desses círculos, nomeadamente na costa oeste, estão a tardar devido ao grande volume de votos por correspondência registados nas eleições de 8 de novembro.

A maioria dos estados possui sistemas de verificação de assinaturas dos boletins de voto por correio que estão a atrasar o processo.

Segundo o Brennan Center for Justice, o ritmo lento de contagem em estados-chave foi um dos alvos da campanha de desinformação, nas eleições presidenciais de 2020.

Na verdade, essa situação forneceu argumentos para o ex-Presidente Donald Trump (2017-2020) e os seus apoiantes alegarem, sem provas, que os boletins de voto por correio tinham estado na base de um processo de fraude eleitoral.

Os resultados eleitorais para o Senado federal foram conhecidos no sábado, quando as projeções dos principais meios de comunicação social norte-americanos deram a vitória aos Democratas no Nevada, permitindo ao partido manter 50 lugares (em 100) e formar maioria com o voto de desempate da vice-presidente.