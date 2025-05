Benjamin Netanyahu, líder de Israel, anunciar no passado domingo que iria aliviar o bloqueio de ajuda alimentar para evitar uma "crise de fome" em Gaza. Contudo, este medida será insuficiente, de acordo com a ONU.

Tom Fletcher revelou que apenas cinco camiões de ajuda chegaram ontem a Gaza, salientando que é "uma gota no oceano" e totalmente inadequado para as necessidades da população. O chefe humanitário das Nações Unidas disse também que a ajuda nem chegou ainda aos civis, salientando que os camiões estão "do outro lado da fronteira".

Fletcher diz mesmo que milhares de bebés podem morrer em 48 horas se a ajuda não chegar a tempo. "Quero salvar o máximo possível destes 14 mil bebés", disse à BBC.