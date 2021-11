Um ano após conquistar o seu quinto título no Circuito Europeu, o sul-africano, de 35 anos, regressa a Vilamoura para tentar revalidar o troféu no evento dotado de 1,5 milhões de euros em prémios monetários e que, este ano, voltará a ter público no traçado de 18 buracos (Par 72).

George Coetzee, número 101 na “Corrida para o Dubai”, vai iniciar a sua participação na 15.ª edição do Portugal Masters às 08:00, no ‘tee’ do buraco do 10, e terá como companheiros de formação o dinamarquês Nicolai Hojgaard, 26.º no ‘ranking’ do European Tour, e o irlandês Paidraig Harrington, capitão da seleção europeia da Ryder Cup e antigo campeão do torneio, em 2016.

Este ano são seis os portugueses a jogar no Dom Pedro Victoria Golf Course, sendo que apenas Ricardo Santos teve acesso direto ao ‘field’, enquanto Pedro Figueiredo, Vítor Lopes, José Filipe Lima, Tomás Gouveia e o amador Pedro Clare Neves receberam um ‘wild card’ para disputar a prova.

O profissional algarvio, de 39 anos, é o primeiro representante nacional a entrar em ação e, a partir das 07:10, vai iniciar a primeira volta ao lado do espanhol Álvaro Quiros, vencedor no Victoria Golf Course, em 2008, e do escocês David Drysdale.

Vítor Lopes e Tomás Gouveia, que partilham o mesmo grupo com Cormac Sharvin, da Irlanda do Norte, arrancam às 08:30, tal como Filipe Lima, mas este do ‘tee’ do buraco 10, na companhia do francês Jöel Stalter e do sul-africano James Hart du Preez.

Pedro Figueiredo, após a vitória de quarta-feira no pro-am com o também profissional italiano Eduardo Molinari e os amadores Miguel Franco de Sousa, presidente da Federação Portuguesa de Golfe, Gonçalo Cid e Frederico Simões de Almeida, joga a partir das 11:20 e Pedro Clare Neves inicia às 12:40.

O Portugal Masters é o penúltimo torneio de apuramento para o DP World Tour Championship, que terá lugar no Jumeirah Golf Estates, entre 18 e 21 de novembro, e é reservado aos 50 melhores na ‘Corrida para o Dubai’, na qual Ricardo Santos é o melhor português, ao figurar na 169.ª posição.

