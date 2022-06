Eriona Hysolli (Albânia). É diretora de ciências biológicas na Colossal, onde supervisiona o grande projeto “Wolly Mammoth Revivals”, que pretende ressuscitar o extinto mamute-lanoso, devolvendo-o ao ecossistema que abandonou há cerca de 4.000 anos. Através do material genético retirado de fósseis, o plano é a criação de uma espécie híbrida, visualmente idêntica ao seu antepassado.

Ben Lamm (Estados Unidos). Juntamente com George Church, um dos maiores investigadores do mundo da área da genética, Ben Lamm é o empresário cofundador da Colossal, uma Startup que se dedica ao desenvolvimento de engenharia genética e tecnologia reprodutiva. O seu mais ambicioso projeto é trazer de volta à vida o mamute lanoso, um grande mamífero herbívoro que habitou as regiões mais a norte do planeta, até ser extinto há milhares de anos. Tal como o Parque Jurássico, que imaginou um futuro onde era possível trazer os dinossauros de volta à vida, os cientistas da Colossal procuraram recriar um animal que viveu durante a Idade do Gelo. O objetivo final da companhia é povoar uma área da Sibéria com os mamutes-lanosos, garantindo o reequilíbrio ambiental deste ecossistema e ajudando a reverter os efeitos das mudanças climáticas.

Dr. Sian Proctor (Guam). Nascida no Guam, Sian Proctor é a primeira mulher negra a pilotar uma nave espacial e a primeira astronauta comercial negra. Antiga professora de geologia, geocientista e artista espacial, foi a piloto do Inspiration4 da SpaceX, o primeiro voo espacial totalmente civil do mundo. Através da sua arte espacial, incentiva conversas sobre mulheres negras na indústria espacial e alerta para questões como o desperdício alimentar e as mudanças climáticas.