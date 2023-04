“Os militares da Guarda deram cumprimento a 21 mandados de busca, oito domiciliárias, quatro em estabelecimentos e nove em veículos, tendo sido desmantelada uma importante rede de tráfico de estupefacientes que operava na região, refere a autoridade, indicando que a investigação decorria há cerca de dois anos.

Os detidos, todos homens, têm entre 25 e os 38 anos de idade, de acordo com um comunicado policial enviado à Lusa.

Na operação, GNR apreendeu 2.208 doses de haxixe, 3.090 doses de cocaína, quatro doses de liamba, cinco balanças de precisão, 12 telemóveis, três motociclos de alta cilindrada, quatro automóveis, dois sistemas de videovigilância, vários sacos de plástico para embalagem de produto estupefaciente, 52 munições de salva de calibre de 7.62, uma pistola de calibre 6.35, duas caçadeiras, uma carabina de ar comprimido e 21.595 euros em numerário.

Foram, ainda, constituídos arguidos dois homens, de 28 e 30 anos, e duas mulheres, de 29 e 32 anos, por posse de estupefacientes, e uma mulher de 66 anos, por posse de arma proibida.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Guimarães.

A operação policial envolveu diversas valências, nomeadamente equipas cinotécnicas e de intervenção do Destacamento de Intervenção de Braga, contando com o reforço do Comando Territorial do Porto e de Viana do Castelo e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais da Unidade de Intervenção.