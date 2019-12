As restantes detenções ocorridas nas ações de fiscalização rodoviária e de prevenção e combate à criminalidade resultara de condução sem carta (3), tráfico de droga (2) e furto (2).

As operações da GNR levaram ainda à apreensão de 140 doses de MDMA, 69 doses de haxixe, 12 doses de liamba, cinco doses de cocaína.

Quanto ao trânsito, a GNR detetou 603 infrações, destacando-se 264 por excesso de velocidade, 101 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 60 por falta de inspeção periódica obrigatória, 21 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 17 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A GNR detetou ainda 16 infrações relacionadas com iluminação e sinalização e 13 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

Em matéria de sinistralidade, naquelas 12 horas de atividade a GNR registou 37 acidentes, dos quais resultaram seis feridos ligeiros.