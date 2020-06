Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão nos estados do Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os alvos são pessoas e empresas suspeitas de terem participação nas fraudes.

As buscas foram realizadas nas residências dos investigados, em empresas e, também, na sede do Governo do Pará, e nas Secretarias de Estado de Saúde, Fazenda e Casa Civil do Estado do Pará.

Os crimes sob investigação são de fraude à licitação, falsidade documental e ideológica, corrupção ativa e passiva, prevaricação (quando um funcionário público usa cargo para satisfazer interesses privados) e branqueamento de capitais.

O nome da operação vem do latim e pode ser traduzido como “preparar-se para a guerra” que, no caso da investigação, faz referência ao intenso combate que a polícia brasileira realiza contra o desvio de recursos públicos.

Na terça-feira, o Brasil voltou a ultrapassar a barreira dos mil mortos diários pela covid-19, tendo registado 1.272 óbitos e 32.091 infetados nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Governo brasileiro.

No total, o país sul-americano totaliza 38.406 vítimas mortais e 739.503 casos confirmados desde o início da pandemia, registada oficialmente no Brasil no final de fevereiro.

Já um consórcio formado pela imprensa brasileira informou que o Brasil registou 1.185 mortes e 31.197 novos infetados pelo coronavírus nas últimas 24 horas, números diferentes aos registados pelo executivo.

No total, o consórcio formado pelos principais ‘media’ do Brasil indicou que o país registou 742.084 casos e 38.497 vítimas mortais desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 408 mil mortos e infetou mais de 7,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.