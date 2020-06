Na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças desta manhã, em relação ao projeto do PAN, Bloco de Esquerda e PCP manifestaram-se contra a introdução de uma incompatibilidade ou impedimento no trânsito entre funções governativas, na área das finanças, e o exercício das funções de governador do Banco de Portugal. Entendem que esse impedimento deve ser estabelecido entre os universos do setor financeiro privado e o público.

Desta forma, na especialidade, PS, Bloco de Esquerda e PCP vão chumbar por maioria essa norma proposta pelo PAN no sentido de estabelecer um período de nojo de cinco anos entre funções no Ministério das Finanças, ou como primeiro-ministro, e o exercício do lugar de governador do Banco de Portugal.

No entanto, Bloco de Esquerda e PCP estão a favor da introdução de um maior controlo parlamentar na nomeação do novo governador do Banco de Portugal, o que poderá deixar os socialistas sozinhos na oposição a qualquer mudança, sobretudo coincidindo com a nomeação de um novo titular para o cargo.

Neste ponto, porém, há uma questão em aberto. Ao longo da reunião, a dirigente do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua manifestou algumas dúvidas se o atual processo legislativo se poderá aplicar já em julho ao nomeado pelo Governo para suceder a Carlos Costa no cargo de governador do Banco de Portugal.