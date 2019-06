O objetivo da medida é “os profissionais médicos poderem progredir na sua carreira e com isto robustecer as categorias mais seniores nos hospitais e melhorar as condições de formação pós-graduada médica”, frisou.

“Além de responder às naturais expetativas das pessoas poderem progredir na carreira até ao topo, é importante para as condições para a formação pós-graduada, nomeadamente para os serviços terem as condições para isso”, sustentou Francisco Ramos.