O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, explicou, em conferência de imprensa no Funchal, que a aplicação foi totalmente desenvolvida na região autónoma, em parceria com as empresas concessionárias das vias rápidas – VIALITORAL e VIAEXPRESSO –, a Direção Regional de Estradas e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O objetivo é “providenciar ao cidadão madeirense uma ferramenta que lhe permita ficar a par, em tempo real, do estado de trânsito, congestionamentos, interrupções e outras informações”.

“Este investimento foi patrocinado pelas concessionárias e foi cerca de 20 mil euros”, disse.

A aplicação INFO VIAS está disponível gratuitamente na ‘app store’ e ‘google play’, em português e inglês.

Os condutores têm acesso a imagens das câmaras vídeo em tempo real, à localização das operações radar e operações de fiscalização geridas e anunciadas pela PSP, à informação dos painéis eletrónicos, bem como a informações sobre nós rodoviários e túneis.

A aplicação fornece também notificações com alertas de congestionamentos, acesso aos números de assistência da VIALITORAL e VIAEXPRESSO e informações úteis sobre como proceder em caso de avaria ou acidente.