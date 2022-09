O Governo divulgou esta quinta-feira um conjunto de 63 perguntas e respostas sobre o programa apresentado esta semana para combater o aumento dos preços, o pacote de medidas "Famílias Primeiro".

Depois de elencar os pressupostos das medidas, e as medidas em concreto, começam os esclarecimentos. Por exemplo, explica-se que, no caso de o apoio excecional aos rendimentos, de 125 euro por titular adulto e de 50 euros por dependente até aos 24 anos de idade (inclusivamente), ou sem limite de idade no caso dos dependentes por incapacidade, em caso de os dois titulares estarem divorciados, cada titular recebe 25 euros por dependente.

As perguntas debruçam-se sobre todas as medidas apresentadas e podem ser consultadas aqui.