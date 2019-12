O investimento vai abranger projetos em bibliotecas afetas às redes intermunicipais do Cávado (Minho), Alentejo Central, Lezíria do Tejo e Médio Tejo e os contratos-programa, aprovados em outubro, são assinados hoje com a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), em Lisboa.

A verba a investir naquelas bibliotecas, até 2021, insere-se no Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços de Bibliotecas Públicas (PADES), criado pela tutela da Cultura para capacitar e modernizar equipamentos da rede nacional.

É dada prioridade a “regiões com menos cobertura de bibliotecas públicas”, em “territórios mais periféricos” e com níveis de desempenho “mais frágeis”.

Das quatro redes intermunicipais a apoiar, a maior fatia financeira – 204 mil euros – será para o Alentejo Central, para por em prática o projeto “Ler e Crescer em Família” que prevê, entre outros objetivos, promover a literacia na comunidade local e renovar as coleções das bibliotecas.

A rede de bibliotecas da Lezíria do Tejo será contemplada com 115 mil euros para executar o projeto “BiblioTICS”, para formação de técnicos em literacia digital, enquanto a rede do Médio Tejo receberá 109 mil euros para o projeto “CIA: Cidadania Informada e Ativa”, também para promover competências digitais na população local.

Os restantes 15 mil euros de investimento serão para a criação de uma plataforma digital que disponibilize ‘online’ livros e periódicos das bibliotecas municipais do Vale do Cávado.