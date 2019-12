As condições em que foram encontrados os restos mortais no estreito de Drake, entre o Chile e o continente gelado, onde as águas são consideradas das mais turbulentas do planeta, levaram as autoridades a concluir que é “praticamente impossível existirem sobreviventes deste acidente de avião”, afirmou Arturo Merino.

As equipas de busca localizaram, entretanto, os destroços do avião, a cerca de 30 quilómetros do local onde os pilotos fizeram o último contacto com a torre de controlo.

O Programa Polar Português (Propolar 2018) surgiu quando, no começo da década de 2000, cientistas portugueses, de diferentes áreas de investigação, deram início a uma estratégia de atuação concertada com vista à participação de Portugal no IV Ano Polar Internacional 2007-08 - API (em inglês International Polar Year - IPY).

Portugal não possui infraestruturas na Antártida e as campanhas nacionais apoiam-se na cooperação internacional, estabelecida pelo Propolar durante a última década, com países como a Argentina, Bulgária, Brasil, Chile, China, Espanha, Estados Unidos da América, Peru, República da Coreia e Uruguai.