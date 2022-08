De acordo com nota enviada hoje às redações, “o Governo mantém as medidas de mitigação do aumento dos preços dos combustíveis para o mês de setembro, apoiando todos os consumidores através de uma redução nos impostos”, refere o comunicado do Ministério das Finanças.

O desconto do ISP, equivalente à descida da taxa do IVA de 13%, estava previsto vigorar até 04 de setembro, sendo agora prolongado até ao final do mês.