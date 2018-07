Contactato pela agência Lusa, o gabinete do secretário de estado das Comunidades disse apenas que está em contacto com os serviços consulares e diplomáticos de Portugal na Grécia, que por sua vez recebe informação da Proteção Civil grega e da própria comunidade portuguesa no país, composta por 740 pessoas.

Os fogos que lavram na Grécia causaram pelo menos 50 mortos e 156 feridos, alguns em estado crítico, de acordo com os últimos dados da Proteção Civil grega.

A mesma fonte precisou que 11 dos feridos estão em estado crítico e teme-se que o número de mortes seja ainda maior, uma vez que os serviços de emergência continuam a receber telefonemas a alertar para o desaparecimento de pessoas.

Todas as vítimas foram encontradas entre o porto de Rafina, a cerca de 30 quilómetros de Atenas, e Nea Makri, cerca de dez quilómetros mais a norte.