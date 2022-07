“Foi aprovada a deliberação que propõe a Sua Excelência o Presidente da República a nomeação do tenente-general piloto aviador Paulo José Reis Mateus para o cargo de Chefe da Representação Militar junto da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da União Europeia, no Quartel-General da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em Bruxelas”, lê-se no comunicado divulgado pelo Governo.

A estrutura militar da Aliança é constituída por um Comité Militar, atualmente presidido pelo General checo Petr Pavel, segundo informação do sitio da delegação portuguesa.

Este órgão é a principal fonte de conselhos militares para os órgãos civis de decisão da NATO – o Conselho do Atlântico Norte e o Grupo de Planeamento Nuclear, refere ainda a página da delegação portuguesa na Internet.