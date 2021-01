Confirma o Expresso esta quarta-feira, 13 de janeiro, que Graça Franco deixará o cargo de diretora de informação da Rádio Renascença, mantendo-se porém a colaborar com o grupo de media.

A jornalista, que está na Renascença desde 1997, ocupou o cargo durante 11 anos. Graça Franco será substituída no cargo por Pedro Leal, que acumulará o cargo de diretor de informação, com o de diretor-geral de produção.

Apesar de sair do cargo de diretora de informação, a jornalista continuará a colaborar com a rádio, com os seus habituais comentários.