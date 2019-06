O jornal Folha de S.Paulo informou que, em Porto Alegre, a polícia militar deteve 54 manifestantes que se encontravam em protesto, durante a madrugada, em frente à garagem de uma empresa de transporte público de passageiros.

A greve geral de hoje tem apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) e CSP-Conlutas, além de outros grupos de trabalhadores, partidos políticos e movimentos sociais.

Segundo os organizadores, o objetivo da greve geral é impedir que as recentes propostas para o sistema de pagamento de pensões, como por exemplo o aumento no tempo de contribuição e a implantação de uma idade mínima para os trabalhadores obterem pensões por reforma sejam aprovadas no Congresso.

No início do ano, o Governo brasileiro enviou um projeto à Câmara dos Deputados (câmara baixa parlamentar) para alterar o sistema de pensões alegando que o país precisa fazer mudanças para controlar o défice crescente que prejudica as contas públicas e estaria levando o país em direção a um colapso fiscal.

Já os trabalhadores organizados reclamam que as propostas não foram debatidas com a sociedade e irão afetar a parcela mais pobre da população, tirando o direito de milhares de pessoas de terem pensões por reforma na velhice.