Em declarações à Lusa, o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, adiantou que em termos globais a greve teve uma adesão de cerca de 80% dos médicos, que se alarga a 85% se forem considerado apenas o impacto nos blocos operatórios, com alguns a encerrarem por completo, com taxas de adesão de 100%, como por exemplo os hospitais de São José, Estefânia ou Egas Moniz, em Lisboa.

Em termos de consultas externas a adesão fixou-se nos 75% e nos centros de saúde nos 80%, mas também neste caso com alguns exemplos de paralisação total, como nos centros de saúde de Camarate ou de Odivelas, na zona de Lisboa.

Roque da Cunha espera que a expressão que os médicos deram à greve, que classificou como “muito assertiva”, seja suficiente para levar o primeiro-ministro, António Costa, a aceitar marcar uma reunião com estes profissionais, que deixam esse apelo, apesar de recusas em momentos anteriores.

Num comunicado com o balanço do primeiro de dois dias de greve dos médicos – convocados por estruturas diferentes em cada um dos dias – o SIM deixa um apelo a António Costa para que “aceite pôr nas suas preocupações a solidificação do SNS [Serviço Nacional de Saúde], respondendo positivamente aos vários pedidos de reunião com os sindicatos médicos”.

“Esperamos que depois de ser tão evidente perante toda a gente que por mais propaganda que exista as consultas demoram dois meses a serem marcadas, as cirurgias mais de ano e meio, que há problemas um pouco por todo o país, que ele possa fazer aqui um esforço, que possa ouvir os médicos, porque ficaria com uma sensibilidade diferente daquela que tem, que é praticamente nenhuma”, disse Roque da Cunha.