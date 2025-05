Em comunicado, o gabinete do porta-voz de Guterres esclareceu que a conversa entre os dois líderes aconteceu por telefone, durante a qual o secretário-geral “apresentou as suas sinceras felicitações à Sua Santidade e expressou o seu empenho em dar continuidade ao longo legado de cooperação entre a ONU e a Santa Sé para promover a dignidade humana, os direitos humanos, a paz e a justiça no mundo”.

O líder da ONU aproveitou a oportunidade para estender um convite permanente a Leão XIV para visitar as Nações Unidas, que tem a sua sede em Nova Iorque, nos Estados Unidos, país de origem do Papa.

Guterres “espera reunir-se com a Sua Santidade para discutir esforços conjuntos para promover valores comuns no nosso mundo conturbado”, concluiu a breve nota informativa.

Em 08 de maio, dia da eleição de Robert Francis Prevost como novo Papa, Guterres já tinha expressado o seu desejo de trabalhar com Leão XIV na promoção da “solidariedade, reconciliação” e na construção de “um mundo justo e sustentável para todos”.

Num comunicado oficial emitido logo após a eleição do sucessor do Papa Francisco, o ex-primeiro-ministro português felicitou o norte-americano Robert Francis Prevost pela eleição, assim como felicitou os católicos de todo o mundo por este momento histórico.

Na ocasião, o líder da ONU frisou que a eleição de um novo Papa é um momento de profundo significado espiritual para milhões de fiéis em todo o mundo e “ocorre num momento de grandes desafios globais”, em que o “mundo precisa das vozes mais fortes em prol da paz, da justiça social, da dignidade humana e da compaixão”.

Nesse sentido, Guterres afirmou que espera dar continuidade “ao longo legado de cooperação entre as Nações Unidas e a Santa Sé — nutrido mais recentemente pelo Papa Francisco — para promover a solidariedade, promover a reconciliação e construir um mundo justo e sustentável para todos”.

“Apesar da rica diversidade de origens e crenças, as pessoas de todo o lado partilham um objetivo comum: que a paz esteja com todo o mundo”, referiu na mesma altura.

Nascido em Chicago, Estados Unidos, o novo Papa tem igualmente nacionalidade peruana e pertence à Ordem de Santo Agostinho.

Leão XIV sucede ao Papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.