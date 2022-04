Alguém levou a mala de Nandan Kumar, que vive em Bangalore, na Índia, por engano. O engenheiro de software só percebeu o erro depois de chegar em casa, porque as duas malas eram exatamente iguais, e tentou resolver o problema junto da companhia área.

Quando contactou o apoio ao cliente para solicitar o número telefónico ou e-mail do outro passageiro, a empresa disse-lhe que não podia divulgar dados de outros clientes.

Em comunicado, citado pela BBC, a IndiGo afirma que "a equipa de apoio ao cliente seguiu o protocolo ao não partilhar detalhes de contacto de clientes com outro passageiro” e garante que houve tentativas para "facilitar a troca de bagagem, mas que não puderam ser concretizadas uma vez que os telefonemas não foram atendidos".

Não satisfeito, tentou aceder à base de dados do site da companhia aérea indiana low-cost IndiGo e encontrar o contacto do passageiro.

Kumar diz que não é um hacker profissional, mas teve de "fazer alguma coisa" para recuperar a sua bagagem.

Utilizando o número de PNR (sigla para Passanger Name Record – registo do nome do passageiro, em português) do outro passageiro, inscrito na etiqueta da viagem que tinha em sua posse, Nandan Kumar conseguiu aceder aos dados da reserva que estavam na base de dados do site da companhia aérea.

Já na pose do número de telefone, o engenheiro de software entrou em contacto com o dono da mala.

Nandan Kumar conseguiu recuperar a sua bagagem e ainda deixou algumas dicas à IndiGo para solucionar vulnerabilidades no sei site.

Já a IndiGo garante que “em nenhum momento o site esteve comprometido” e avança que está a “rever os detalhes do caso”.