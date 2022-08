O anúncio da marca de tintas britânica Crown Paints conta a história de Hannah e Dave, que se encontraram numa festa ilegal há quatro anos, assentaram e estão à espera de um bebé.

Durante o vídeo, estão a pintar o quarto para a criança que está para chegar, com um coro de cantores imaginários no seu rolo de pintura, que vão relatando a história do casal.

Em forma de canção, contam que Dave queria um bebé e Hannah não, mas "um dia, do nada", mudou de ideias. "Agora o bebé está para nascer e eles não sabem o que é", apontam, seguindo-se a frase que está a causar mais polémica, conta o The Guardian: "Hannah espera que seja uma menina, Dave está apenas à espera que seja dele".

No Twitter, as reações começaram a surgir, com um utilizador a referir que este é "um anúncio absolutamente vergonhoso, que lança Hannah como uma mulher que dorme por aí".

A Crown Paints não hesitou em responder. "Lamentamos se ficou aborrecido com a observação neste anúncio — estávamos simplesmente a tentar contar a história de um dos momentos mais especiais da vida, de uma forma leve".

O anúncio também foi considerado "misógino" e um exemplo de "sexismo quotidiano", "de péssimo gosto".

Outro utilizador do Twitter comentou também a referência ao facto de Hannah primeiro não querer ser mãe. "Às mulheres que não querem filhos é constantemente dito que vão mudar de ideias. Este anúncio apenas joga com essa falsa narrativa".

Mais uma vez, a marca de tintas respondeu, garantindo que vê Hannah como "uma personagem feminina com poder, confortável em tomar as suas próprias decisões e em controlar se e quando muda de ideias".

A ASA, que regula a publicidade britânica, referiu esta terça-feira que já recebeu 150 queixas sobre o anúncio. Um porta-voz garantiu que estão "a avaliar as queixas para determinar se existe um problema potencial" ao abrigo das regras e, caso se verifique, "se existem motivos para mais ações".

"As queixas centram-se principalmente em saber se o conteúdo do anúncio é apropriado para ser mostrado na televisão", foi ainda explicado.

A Crown Paints, com sede em Darwen, Lancashire, pediu desculpa diretamente a muitas pessoas que se queixaram do anúncio de Hannah e Dave nas redes sociais.

Numa declaração, a empresa lembrou ainda que "este anúncio pertence a uma série que se destina a celebrar momentos especiais da vida de uma forma humorística".

"As personagens de Hannah e Dave mostram-se numa relação feliz e preparam-se para a sua nova chegada. Não há conotações negativas pretendidas em nenhuma das letras e, embora o anúncio tenha sido amplamente bem recebido, reconhecemos que as pessoas têm gostos diferentes no humor", apontaram. "Pedimos desculpa se alguma das referências tiver ofendido".