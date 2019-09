“A mensagem é clara: se atacarem, todas as fronteiras, os vossos soldados, colonatos, na fronteira, em profundidade (do território) ou no seu coração, poderão ser ameaçados e visados”, declarou Nasrallah, num discurso transmitido pela televisão um dia depois de um ataque de mísseis antitanque realizado pelos combatentes do Hezbollah no norte de Israel.

A tensão entre Israel e o Hezbollah diminuiu hoje um pouco depois da troca de tiros de domingo que fez temer uma onda de violência e deixou pairar a ameaça de um confronto aberto entre os dois inimigos.

Nasrallah afirmou hoje que o seu movimento já “não tem uma linha vermelha” no seu confronto com Israel.

“Ontem (domingo), a resistência quebrou a maior linha vermelha de Israel”, disse, sublinhando o facto de a resposta do seu movimento ter ocorrido em território israelita.

O líder do Hezbollah afirmou ainda que esta “etapa” de resposta a Israel “terminou”, enquanto reiterava o compromisso do seu movimento em abater os ‘drones’ do Estado hebreu que entrarem no espaço aéreo do Líbano.