Em Belo Horizonte, no estado de Minais Gerais, Brasil, um homem agrediu um bebé de quatro meses. Depois de se aproximar para brincar com a criança, este insistiu que era um 'boneco reborn' e agrediu o bebé, que foi transportado para o Hospital de Belo Horizonte. Felizmente a criança não corre perigo de vida.

O que é um 'boneco reborn'?

É um fenómeno que começou nos Estados Unidos da América e consiste em bonecos de bebés extremamente realistas. O fenómeno, impulsionado pelas redes sociais, já chegou a várias partes do mundo. No Brasil, algumas regiões do país, existem "maternidades" especializadas que recebem estas bonecas, simulam o seu nascimento e fornecem documentos como a "certidão de nascimento" e a "boletim de vacinas".