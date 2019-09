O levantamento indicou que as vítimas da violência praticada pela polícia no Brasil foram 99,3% homens, negros (75,4%) com idade entre 18 anos e 29 anos (68,2%).

O relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é calculado com base em dados oficiais das Secretarias Regionais de Segurança Pública e do Instituto Estadual de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar da redução geral no número de mortes violentas no país, em alguns estados brasileiros houve crescimento na taxa de homicídios para cada 100.000 habitantes, como no Amapá (57,9), Roraima (66,6) e Rio Grande do Norte (55,4).

Os quatro estados brasileiros em que os homicídios cresceram no ano passado também registaram motins violentos em confrontos de facções rivais dentro de prisões que terminaram em massacres.

Já os estados com as menores taxas de homicídio para cada grupo de 100.000 habitantes no ano passado foram São Paulo (9,5), Santa Catarina (13,3) e Minas Gerais (15,5).

Segundo estatísticas gerenciadas pelo Ministério da Justiça do Brasil, a redução no número de homicídios em 2018 permaneceu no primeiro semestre dede ano, quando as mortes violentas registaram queda de 22%.