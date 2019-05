O despacho conjunto do Ministério da Saúde e das Finanças atribuiu ao Centro Hospitalar do Oeste “18 vagas para a colocação de médicos especialistas”, número que “ajudará a resolver carências em algumas especialidades em que a lista de espera é significativa e gostaríamos de a reduzir”, disse à agência Lusa Elsa Baião, presidente do Conselho de Administração (CA).

O aviso, publicado em Diário da República no dia 16, autoriza a colocação de médicos especialistas nas áreas de Anestesiologia (1), Cardiologia (1), Cirurgia Geral (2), Ginecologia/Obstetrícia (1), Medicina Interna (4), Neurologia (1), Oftalmologia (1), Ortopedia (1), Pediatria (1), Pneumologia (1), Psiquiatria (2), Radiologia (1) e Urologia (1).

A serem preenchidas todas as vagas “será um reforço importante para a melhoria da prestação de cuidados”, tanto mais que, pela especificidade de integrar três hospitais, “este centro hospitalar precisa de mais médicos”, acrescentou a presidente do CA.

Uma necessidade patente, por exemplo, “na obrigatoriedade de assegurar escalas para dois blocos operatórios” em dois serviços de urgência médico-cirúrgica (nos hospitais de Torres Vedras e das Caldas da Rainha), cuja capacidade de resposta “aumentará com a contratação de mais um anestesiologista”.