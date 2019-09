“Quem liberta uma águia ou uma falcão, não se esquece desse momento e vai partilhá-lo com os familiares e amigos”, observa a bióloga, considerando que essas ações se refletem no número de animais entregues no centro.

Esse número “aumenta a cada ano” e em 2019 “já ultrapassou os 2.000”, reflexo de que cada vez mais pessoas “conhecem o centro”, o que a leva a afirmar que “a sensibilização é o trabalho mais importante do RIAS”.

Contudo, o mais complicado tem sido a componente financeira, desabafa Fábia Azevedo, adiantando que a ANA - Aeroportos de Portugal garante metade do orçamento do centro, mas os outros 40.000 euros “requerem muita imaginação”.

As parcerias com o município de Olhão, concelho onde está sediado, entre outras entidades, assim como as campanhas de apadrinhamento, atividades, formação para o público e donativos “ajudam a manter o centro a funcionar”.

Estão a ser estudadas parceiras com outros municípios, no âmbito do serviço público “que o centro presta, ”como a deteção de doenças e no tratamento dos animais”, avança a bióloga.

Os primeiros anos foram dedicados essencialmente à recuperação dos equipamentos do centro, só depois foi possível centrarem-se “em consolidar a equipa técnica”, a estabelecer e fazer cumprir os protocolos e melhorar a nível técnica.

Mais recentemente foi possível o centro “dedicar-se mais “à investigação cientifica e à sensibilização ambiental”, sendo que esta última será o “ponto central dos próximos dez anos”.

Tratando-se de um hospital para animais selvagens, “não há um dia igual” defende Fábia, que todos os dias é surpreendida com situações novas, como “cegonhas abatidas a tiro e animais mantidos em cativeiro ilegal”, o que “custa sempre a perceber”.

Os animais eletrocutados são dos mais difíceis de tratar e reabilitar, no entanto, já foram libertadas duas águias que sofreram queimaduras, sendo que uma delas, marcada com localizador, três ou quatro dias depois “já seguia na sua migração para África, o que foi surpreendente”,conclui.