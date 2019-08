“A Guerra em Catatumbo: Abusos cometidos por grupos armados contra civis, incluindo exilados venezuelanos no nordeste da Colômbia” é a designação do relatório de 64 páginas que relata desaparecimentos, assassínios, violência sexual, recrutamento de crianças e deslocamento forçado do Exército de Libertação Nacional (ELN), do Exército Popular de Libertação (EPL) e de um grupo que surgiu das desmobilizadas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

Segundo a HRW, os grupos armados também procuraram controlar a população local através de ameaças, abrangendo líderes comunitários e defensores dos direitos humanos, alguns dos quais foram mortos.

As vítimas deste abuso incluem venezuelanos que atravessam a fronteira para a Colômbia na esperança de encontrar comida, medicamentos e trabalho, fugindo da crise humanitária e dos direitos humanos no seu país.

Desesperados e muitas vezes sem documentação, esses venezuelanos acabam nas mãos de grupos guerrilheiros tornando-se vítimas do conflito armado em curso na Colômbia.

Dados do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) indicam que pelo menos 25.000 venezuelanos vivem em Catatumbo.