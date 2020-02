O Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico (CNRLI), que abriu em outubro de 2009, não permite visitas do público para que os animais não se habituem à presença de humanos, o que levou à criação de um miradouro que possibilitava, através de binóculos, avistar alguns linces.

O projeto para criar uma aplicação surgiu após o chamado ‘miradouro do lince’, situado num ponto alto, a 500 metros do centro, ter ardido, em agosto de 2018, no grande incêndio que deflagrou em Monchique e se alastrou para Portimão e Silves.

“Estamos a estudar com a Câmara de Silves de forma a criar uma aplicação para que, no conforto dos lares, as pessoas possam ver as imagens e a vida dos linces” afirmou à Lusa Joaquim Castelão Rodrigues, diretor regional do ICNF no Algarve.

A intenção é que o público possa visualizar os linces através da tecnologia que permite a monitorização dos cercados com a visualização de imagens, em direto, ou não, a partir do centro, para sensibilizar e aproximar a população desta espécie ameaçada.

O ICNF, juntamente com Câmara de Silves, está a promover iniciativas para dar visibilidade às atividades do CNRLI, já que há a intenção de passar a mensagem para “a sociedade portuguesa e estrangeiros também”, revelou à Lusa João Alves, assessor do Conselho Diretivo do ICNF.

O local escolhido há dez anos para criar o centro, junto à barragem do Arade, em Silves, no distrito de Faro, teve em conta a tranquilidade necessária para que os animais se possam reproduzir, sendo, por isso, num local relativamente isolado.

Por essa razão, o local ainda não possui uma cobertura “muito boa em termos de redes de dados”, questão que aquele responsável acredita que “será ultrapassada”, tornando possível a transmissão de imagens para a aplicação e para um futuro centro de interpretação a criar na cidade de Silves.