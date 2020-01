Em 2019 houve mais de 30 mortes por violência doméstica, em Portugal, e esta oração conjunta na Semana de Unidade pela Oração dos Cristãos 2020 foi anunciada pelo bispo do Porto, Manuel Linda, através da sua conta oficial na rede social Twitter.

"As Igrejas Cristãs do movimento ecuménico do Porto - Lusitana, Anglicana, Metodista, Luterana, Ortodoxa de Moscovo e Ortodoxa de Kiev - combinaram comigo um gesto de repúdio da violência doméstica: uma oração, a 19/01, início da Semana da Unidade dos Cristãos", lê-se numa publicação do bispo de 03 de janeiro.

Numa carta enviada por Manuel Linda aos sacerdotes da diocese, citada no semanário da diocese Voz Portucalense, o bispo pede que "em todas as missas de preceito (incluindo as vespertinas do dia 18), depois da Comunhão, um Leitor, devidamente preparado, vá ao ambão fazer a oração em nome de toda a assembleia".

"Se lhe parecer oportuno, na homilia desse mesmo dia, trate esse assunto da violência doméstica, desenvolvendo, rapidamente, ideias tais como: o projeto de Deus para a humanidade é de fraternidade; muito mais a nível da família, como que 'ícone' da vida trinitária divina; por isso, a falha ou falta de colaboração nesse projeto é grave; a violência deixa marcas indeléveis na mente dos filhos; o cristão, que não o é só de nome, tem de dar especial testemunho de unidade familiar; por isso, que o dia de hoje constitua como que o início de uma nova mentalidade", apela aos sacerdotes.