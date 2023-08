Em comunicado enviado às redações o Instituto informa que as candidaturas abrem hoje, dia 8 de agosto, para habitações de tipologias T2 a T4, localizadas no Porto, Águeda, Vila Real, Bragança e Baião.

Sublinham ainda que os contratos de arrendamento destinam-se a habitação permanente dos agregados habitacionais.

Informam também que as habitações serão sorteadas de entre as pessoas e agregados familiares que apresentem candidatura até dia 8 de setembro, desde que preencham as condições de elegibilidade do Programa e os requisitos do Aviso de cada Concurso.

Os interessados já podem encontrar toda a informação sobre os concursos aqui, sendo que estão disponíveis quatro habitações no Porto, três em Águeda, quatro em Vila Real, uma em Bragança e uma em Baião.

Recorde-se que esta é uma iniciativa que se enquadrada no conjunto das soluções habitacionais disponibilizadas pelo Instituto para garantir o acesso à habitação às famílias que não têm resposta por via do mercado.