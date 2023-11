Em declarações à agência Lusa, o líder da IL, Rui Rocha, antecipou a 6.ª edição da Festa da Liberdade, um jantar comício que decorre sábado, no Porto, para comemorar o 25 de Novembro de 1975.

Afirmando que a IL “é o único partido que celebra com igual entusiasmo o 25 de Novembro e o 25 de Abril”, Rui Rocha apontou a importância de neste jantar comício discursar, para além dele próprio, os dois antigos presidentes que lhe antecederam no cargo, João Cotrim Figueiredo e Carlos Guimarães Pinto.

“É um sinal, de facto, de união do partido e os sinais que temos são também de enorme mobilização para este evento no próximo dia 25 de Novembro”, destacou, referindo a necessidade de alterar o local inicialmente previsto por não ter capacidade para acolher as inscrições.

Na opinião do líder da IL, “o partido está a sentir também essa importância de dar um sinal de que Portugal não é sequestrável pelo radicalismo de esquerda”.

“A IL tem memória, defende os valores fundamentais da democracia e é um partido unido nessa celebração e também um partido unido no caminho que temos agora para as próximas eleições legislativas”, enfatizou.

Rui Rocha considerou que há um “clima de radicalização da sociedade portuguesa em termos políticos”, nomeadamente na relação com o 25 de Novembro.

“Partidos como o PS, que sempre tiveram esta data também como uma data fundadora da democracia, neste momento estão envergonhados ou mesmo retirados da celebração do 25 de Novembro, quando isso é uma data fundamental na própria história do PS”, criticou.

Isto acontece, segundo o líder liberal, porque os socialistas têm “uma relação com partidos radicais de esquerda, o PCP e o Bloco de Esquerda, que não reconhecem a importância do 25 de Novembro, o seu papel e que têm mesmo uma posição contrária aos valores do 25 de Novembro”.

Para Rui Rocha, se foi importante o 25 de Novembro de 1975 “para trazer à situação política portuguesa um sentido diferente que não fosse ditado pelos radicais”, é importante voltar a dar esse sinal quase cinco décadas depois porque têm que se impedir que “esse radicalismo de esquerda tome conta da sociedade portuguesa”.

Em comunicado, a IL referiu que “tem celebrado desde a sua fundação o 25 de Novembro ao organizar a Festa da Liberdade, contrariando a opção ideológica da não comemoração pública desta data”.

“Sem Novembro nunca se teria cumprido Abril. O 25 de Abril derrubou uma ditadura, o 25 de Novembro impediu que fosse imposta outra ditadura aos portugueses”, acrescentou o partido na mesma nota.