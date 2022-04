As equipas de socorro receberam o alerta a dar conta do incêndio às 13:10 e, quando chegaram ao local, encontraram os “seis veleiros”, numa zona seca, tomados pelo fogo, adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

“Estão a arder seis veleiros e o incêndio está ativo”, afirmou a fonte do CDOS, num ponto de situação feito às 14:30, precisando que as embarcações estão em terra, na velha zona industrial do porto de Olhão.

Questionada sobre se as embarcações estavam a ser reparadas numa área e estaleiro, a mesma fonte disse não ter essa informação e adiantou que, no local, a combater o fogo, estavam às 14:30 um total de 53 operacionais apoiados por 19 veículos,.

A fonte do CDOS afastou o cenário de um eventual derrame para a água, sublinhando que os “barcos estão em terra” e, “como estão próximos”, o combate ao fogo não fica facilitado.

“Os funcionários e trabalhadores foram retirados a tempo do local e, até ao momento, não há vítimas a registar”, concluiu a mesma fonte.