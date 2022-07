Um incêndio deflagrou ao inicio da tarde no Colégio Flori, no Porto, estando a ser combatido por 20 operacionais, apoiados por cinco carros, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a fonte, o alerta para o fogo naquela escola das Irmãs Missionárias Dominicanas do Rosario, na rua Dr. Sousa Rosa, foi dado às 12:47.

No local estão os Bombeiros Sapadores do Porto, com 13 operacionais e quatro viaturas, os Bombeiros Voluntários portuenses, com sete operacionais, uma ambulância e uma viatura de combate a incêndios e quatro agentes da PSP.