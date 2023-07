Citado pela agência noticiosa EFE, o diretor de operações de combate ao incêndio, Rafael García, disse que as próximas horas são críticas, porque existe a preocupação de uma possível mudança de vento em altitude que pode gerar problemas se a reativação do fogo se consolidar.

Os onze meios aéreos que estão a trabalhar desde sábado para extinguir o incêndio que começou em Puntagorda (La Palma) lançaram um total de 352.000 litros de água sobre as chamas, acrescentou.

Segundo o Governo das Canárias, foram retiradas até agora 4.255 pessoas dos municípios de Tijarafe e Puntagorda e no total, o incêndio afetou cerca de 4.675 hectares, de acordo com o perímetro de satélite da NASA realizado na noite do incêndio.

O incêndio de La Palma resultou de uma vaga de calor, que atinge outras regiões do continente europeu, onde os especialistas acreditam que o aquecimento global está a progredir ao dobro do ritmo da média mundial, atingindo vários países de forma mais intensa.

Em Itália, 16 cidades estão em alerta vermelho em todo o país, com temperaturas que deverão atingir os 36/37°C, mas que se sentem perto dos 40.

Independentemente do calor, de acordo com a gendarmeria do Vaticano, 15.000 peregrinos e turistas afluíram hoje à praça de São Pedro para ouvir o papa Francisco recitar a oração do Angelus.

Entre eles estava François Mbemba, um padre democrático-congolês de 29 anos, que disse que o calor se prolonga pela noite dentro.

“Temos dificuldade em dormir. E como estamos vestidos de preto, estamos a suar imenso. “É difícil adaptarmo-nos. É mais quente do que em África, na República Democrática do Congo”, diz.

Hoje, a agência meteorológica espanhola emitiu um alerta laranja para segunda-feira, advertindo para temperaturas de 38° a 42° em grandes áreas da península e das ilhas Baleares, um alerta vermelho (perigo extremo) na segunda-feira em partes da Andaluzia, e na terça-feira em Aragão, Catalunha e Maiorca (42° a 44°).

Na Roménia, as temperaturas aproximar-se-ão dos 39 graus na segunda-feira.

Na Grécia, onde se prevê uma ligeira descida das temperaturas, a Acrópole de Atenas esteve hoje encerrada ao público, entre as 13:00 e as 17:00 locais.

As autoridades locais apelaram à prudência do público e alertaram para o elevado risco de incêndios.

Nos Estados Unidos, da Flórida (sudeste) à Califórnia (oeste) passando pelo Texas (sul), uma grande parte do sul dos Estados Unidos continuou hoje a registar uma vaga de calor descrita como “opressiva” pelos serviços meteorológicos, que preveem vários recordes de temperatura.

No célebre vale da Morte, na Califórnia, o termómetro subiu para 51°C no sábado à noite, enquanto se esperam 54°C para hoje.

Ainda no continente americano, concretamente no Canadá, mais de 10 milhões de hectares já arderam este ano, um total muito superior a qualquer outro que o país já tenha visto, segundo uma avaliação que permanece provisória, com 906 incêndios ainda ativos no sábado, 570 dos quais considerados fora de controlo, de acordo com os dados nacionais do Centro Interagências Canadiano de Incêndios Florestais (CIFFC).

O calor é um dos fenómenos meteorológicos mais mortíferos, como recordou recentemente a Organização Meteorológica Mundial.

No verão passado, só na Europa, as temperaturas elevadas causaram mais de 60 mil mortes, segundo um estudo recente.