O incêndio rural que deflagrou hoje à tarde no concelho do Sardoal, no distrito de Santarém, encontra-se já em fase de resolução, adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"Neste momento encontra-se todo o perímetro em fase de resolução, mas ainda vamos ter algumas horas de rescaldo", adiantou a mesma fonte à agência Lusa. Segundo disse, aproveitando a melhoria das condições meteorológicas, durante a noite vai ser feito o trabalho de rescaldo na área florestal atingida pelas chamas, devendo manter-se no domingo ações de vigilância no terreno. Pelas 21:25 estavam no local 45 veículos e 144 operacionais, depois de terem sido envolvidos dez meios aéreos durante a tarde, mas que já foram desmobilizados, avançou o CDOS de Santarém.