“O helicóptero sofreu danos materiais significativos e já foi substituído por outro meio aéreo da mesma tipologia a operar a partir do CMA da Lousã, enquanto estiverem a ser apuradas as causas do acidente”, informou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em comunicado, indicando que o helicóptero “pertencente ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais”.

Segundo a ANEPC, o helicóptero ligeiro acidentado “preparava-se para a descolagem para participar no combate a um incêndio na freguesia de Sobreira Formosa e Alvito da Beira, no concelho de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco”.

Nesse âmbito, o meio aéreo sofreu um acidente durante a descolagem, no CMA da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, cujo alerta foi dado às 10:48, registando-se apenas um ferido ligeiro.

A Proteção Civil vai abrir um inquérito para apurar as causas da queda do helicóptero de combate a incêndios, através do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), entidade competente em matéria de investigação de acidentes com aeronaves.

Fonte da Proteção Civil disse à Lusa que o helicóptero transportava cinco elementos do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), dos quais um sofreu ferimentos ligeiros.