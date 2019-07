“O país está pior, muito pior, porque a estrutura fundiária e a capacidade dos proprietários foi reduzida. Mais do que isso, as políticas feitas pelo Governo só prejudicaram a vida dos pequenos proprietários envelhecidos e descapitalizados do Pinhal Interior”, avançou o docente do IST da Universidade de Lisboa, que leciona disciplinas como “Biocombustíveis”, “Valorização Energética de Resíduos” e “Combustíveis Alternativos”.

Em declarações à agência Lusa, Clemente Vicente Nunes criticou o “massacre” aos proprietários agroflorestais, “com normas absolutamente absurdas, fazendo com que as pessoas tivessem que fazer limpezas excessivas dos terrenos logo em março”, quando as ações de limpeza devem ser feitas ao longo de todo o ano.

“É o massacre das populações do minifúndio do Pinhal Interior que está a promover, cada vez mais, uma desertificação e uma falta de qualidade na gestão destes territórios”, apontou.

Como proprietário agroflorestal e “conhecedor bastante intenso” da zona do minifúndio do Pinhal Interior, que voltou este ano a ser afetada pelos incêndios, designadamente nos concelhos da Sertã e de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, o docente do IST defendeu que o Governo devia ter assumido como principais prioridades o agravamento das penas pelo crime de fogo posto e a aposta num sistema de gestão da biomassa.

“Para já, o que o Governo devia fazer, imediatamente, era tomar medidas para agravar as penas dos incendiários”, com objetivo de, pelo menos, ter um grau de dissuasão, propôs o especialista na área de valorização energética de resíduos, considerando “absolutamente inconcebível” que as pessoas condenadas em tribunal pelo crime de fogo posto possam sair em liberdade, com a aplicação de pena suspensa.