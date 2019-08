As autoridades locais já informaram que estas pessoas podem, a partir de segunda-feira, contestar a decisão, recorrendo aos tribunais para estrangeiros.

“As pessoas cujo nome foi excluído da NRC [Registo Nacional de Cidadãos] terão oportunidade de apresentar o seu pedido e de serem ouvidas no Tribunal de Estrangeiros, segundo as normas do Ministério do Interior”, indicou, citado no mesmo documento, o chefe do Governo de Assam, Sarbananda Sonowal.

A lista, que começou a ser publicada em 2015, só no ano passado, deixou de fora cerca de quatro milhões de pessoas.