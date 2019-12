De acordo com António Costa, com a dinâmica demográfica registada no Brasil e em África, a CPLP "será seguramente uma das comunidades que terá um maior crescimento ao longo deste século".

Já no que respeita às relações entre a Índia e a União Europeia, o líder do executivo português transmitiu ao primeiro-ministro Modi "o empenho de Portugal" em elevá-las para um patamar superior.

"Tive a oportunidade de transmitir [a Narendra Modi] uma mensagem do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no sentido de que há uma vontade de se estreitarem as relações entre a União Europeia e a Índia. Queremos fazer uma grande aliança dos maiores espaços democráticos a nível mundial para encarar os grandes desafios do futuro", justificou o primeiro-ministro português.

António Costa colocou entre os principais desafios dos dois blocos o combate às alterações climáticas, a transição para a sociedade digital e o combate às desigualdades.

"São domínios onde temos muito a fazer em conjunto. Encontrei da parte do primeiro-ministro Modi uma grande abertura para retomar as relações mais próximas da Índia com a União Europeia, visto que desde 2014 que não ser realiza a cimeira", acrescentou.