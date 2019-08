A IP divulgou hoje publicamente os indicadores de desempenho do estado da infraestrutura de 2018 nas redes rodoviária e ferroviária que foram apurados com base na atividade regular de inspeção e diagnóstico que a empresa faz às infraestruturas que estão sob a sua gestão.

No caso da rodovia, os indicadores revelam que 21,2% dos ativos analisados (pavimentos e obras de arte) se encontram num estado ‘Bom’ enquanto 60,4% estão em estado ‘Satisfatório’, 15,6% ‘requerem atenção’ e 2,8% se encontram num estado ‘Insatisfatório’.

Esta escala indica a margem de tempo disponível para que determinado ativo seja alvo de intervenção, sendo que o ‘Bom’ sinaliza que o estado é adequado para o longo prazo, ou seja, a necessitar de investimento no horizonte de 10 anos.

Já no caso do estado ‘Satisfatório’ a margem temporal para se ter de avançar com uma intervenção está balizada entre os cinco e os 10 anos, sendo esta até cinco anos quando o estado ‘Requer atenção’ e imediata quando o ativo cai na parte mais baixa da escala (‘Insatisfatório’).

Não sendo possível esta intervenção imediata há soluções temporárias que podem ser usadas, como restrições de peso, limitações de velocidade ou redução de vias, por exemplo.

Na ferrovia, em que são avaliados ativos como a via férrea, as pontes e túneis (obras de arte) sistemas de sinalização ou as catenárias e energia de tração, os resultados indicam que 37,2% da rede é ‘Satisfatória’ e que 26,1% requer atenção, ou seja, a necessitar de investimento nos próximos cinco anos.