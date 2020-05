Elaborado pela Kantar para a Centromarca - Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, o inquérito revela que “o alerta dos portugueses tem vindo a intensificar-se relativamente ao impacto negativo [da crise pandémica] na economia”, nomeadamente quanto “ao possível colapso da segurança social e à perda de emprego”.

Segundo as conclusões do trabalho, “também o padrão de consumo sofreu alterações com o estado de calamidade”, verificando-se, nas semanas de 03 a 17 de maio, uma “maior presença dos portugueses nas lojas, com uma diminuição acentuada no tamanho das cestas (que, ainda assim, se mantém superior ao padrão pré-covid)”.

“O desconfinamento e uma maior mobilidade geram um comportamento de compra mais próximo do que se verificava antes da pandemia, com um maior número de visitas às lojas e, consequentemente, um volume de compras um pouco inferior em cada uma dessas visitas. É de salientar ainda que – ao contrário do que se verificava até ao início desta crise – os portugueses preferem realizar agora as suas compras nos dias de semana e não ao fim de semana como anteriormente”, afirma o diretor-geral da Centromarca, Pedro Pimentel, citado no comunicado.

Relativamente às compras no setor de ‘Fast Moving Consumer Goods’ (FMCG – bens de grande consumo), as conclusões do inquérito apontam que “as medidas de segurança nos locais de compra e na forma como os portugueses consomem aumentaram”.