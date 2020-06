Aliás, os problemas na triagem de informação credível sobre covid-19 foram apontados por mais de metade dos jornalistas auscultados como a dificuldade mais importante que enfrentaram durante o estado de emergência, a clara distância da dificuldade seguinte – a falta de colaboração das fontes de informação.

Para combater a informação falsa, de acordo com os resultados do inquérito, os jornalistas usaram essencialmente duas estratégias: o cruzamento da informação com fontes documentais e o pedido de explicações a uma fonte oficial ou especializada, sendo que cada uma delas somou quase metade das respostas dos inquiridos, como primeira escolha.

“Esta necessidade de explicações adicionais pode justificar o elevado número de especialistas e académicos que surgiram no espaço público, contribuindo para a qualidade do debate”, realça Olga Magalhães, do CINTESIS.

De acordo com as respostas dos jornalistas auscultados, a escolha das fontes especializadas baseou-se sobretudo na informação que os especialistas possuem, claramente indicada como característica mais valorizada para 87% dos inquiridos.

Os jornalistas que habitualmente não trabalham as áreas da saúde/ciência apontaram a complexidade dos acontecimentos como uma das maiores dificuldades sentidas na cobertura da covid-19 (indicada por 38% dos respondentes como primeira escolha). Em contrapartida, os jornalistas de saúde assumiram estar “bem preparados” para lidar com os desafios da cobertura mediática durante a pandemia (76% das respostas).

“A especialização dos jornalistas, que já se mostrou fundamental no período da crise financeira, ganha novos argumentos com a pandemia. É importante investir na especialização dos profissionais para promover uma cobertura noticiosa mais crítica e vigilante”, defende Alberto Sá.

O inquérito integra um projeto de investigação que visa analisar a cobertura jornalística feita à covid-19 pelos media portugueses.

Portugal contabiliza pelo menos 1.522 mortos associados à covid-19 em 37.336 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.