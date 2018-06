"Resulta da mistura explosiva entre rendas que são dadas ilegalmente – a meu ver – a título de CMEC [Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual], a título duvidoso, que são os CAE [Contratos de Aquisição de Energia], e um apoio muito prematuro e massificado às energias renováveis", defendeu hoje Pedro Sampaio Nunes, na audição inaugural da comissão de inquérito às rendas excessivas da energia.

Para o especialista em energia, a questão dos preços da energia é "fundamental para a produtividade do país", questionando "como é possível que num contexto de descida do preço das matérias-primas e das tecnologias, os preços em Portugal tenham aumentado muito mais do que a média da União Europeia".

De acordo com a deputada do PSD Maria das Mercês Borges, que preside à comissão de inquérito, Pedro Sampaio Nunes "teve a iniciativa, ainda não se falava de quem ia constar nas audições, e manifestou por escrito a disponibilidade para vir a esta comissão".

"A meu ver é fundamental para a produtividade do nosso país. E faço-o porque trabalhei muito tempo na Comissão Europeia nesta área, onde iniciámos a liberalização [do setor energético]. É por isso que, com grande tristeza e choque, vejo que no meu país esses princípios são subvertidos e há um prejuízo para os consumidores neste processo", declarou na sua intervenção inicial.

Pedro Sampaio Nunes é um dos autores da denúncia a Bruxelas sobre apoios concedidos à EDP, o primeiro a prestar depoimento.