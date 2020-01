Este novo programa vai ser executado em parceria com o Instituto Marquês de Valle Flor e as universidades portuguesas de Aveiro e Évora, parceiras neste projeto.

“É um projeto ambicioso e integrado. Não abrange só o ensino secundário, abrange também o ensino superior. Paralelamente nós estamos a trabalhar com a Direção Geral do Ensino Superior de São Tomé e Príncipe para colocar uma assessoria portuguesa nos domínios que interessam a essa direção geral”, explicou Luís Faro Ramos.

O responsável português deslocou-se a São Tomé para uma visita de pouco mais de 24 horas durante a qual participou na abertura das oitavas jornadas de Otorrinolaringologia e proferiu uma palestra sobre “A Língua Portuguesa, Hoje e Amanhã” na Escola Portuguesa de São Tomé.

Participou igualmente na inauguração do serviço de dermatologia do Hospital Ayres de Menezes, cuja reabilitação e equipamento contou com o financiamento da embaixada da Hungria e da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia.

“É uma visita curta mas muito intensa”, afirmou Faro Ramos, que salientou que a cooperação com São Tomé e Príncipe “é muito completa”.

“Temos a cooperação bilateral com projetos na área da saúde, educação e outros, temos uma cooperação multilateral, delegada da União Europeia com projetos que ou têm relação exclusiva com São Tomé, nomeadamente das fileiras agrícolas ou têm relação com todos os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste, como é o projeto Procultura, e ainda temos a cooperação triangular com a Colômbia na área do agroturismo e do cacau”, concluiu.