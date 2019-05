O teste é um instrumento psicométrico que foi testado numa amostra de 550 estudantes do Reino Unido e da China e que apresentou resultados “muito satisfatórios”, disse hoje à agência Lusa o investigador e psicólogo português Halley Pontes, da Universidade da Tasmânia (Austrália).

“O que se verificou é que através de um conjunto simples de quatro perguntas podemos proceder a um diagnóstico e avaliar a severidade dos sintomas” dos jogadores, adiantou Halley Pontes, que liderou a equipa de investigadores que criou esta ferramenta e desenvolveu o estudo com a amostra de estudantes, a publicar no International Journal of Mental Health and Addictions.

Halley Pontes explicou que o “trabalho resulta do consenso a que Organização Mundial da Saúde [OMS] chegou no passado fim-de-semana sobre o estatuto oficial do transtorno do videojogo" como uma perturbação psiquiátrica relacionada com "o uso excessivo e patológico dos videojogos".

De acordo com a definição da OMS, este padrão de comportamento deve ter sido evidente por um período mínimo de 12 meses e ter resultado num comprometimento significativo na vida familiar, do trabalho e da educação.

Para a realização do estudo, foram criadas duas plataformas online, uma na Alemanha (www.gaming-disorder.org) e outra no Reino Unido (www.do-i-play-too-much-videogames.com) que permitem às pessoas que joguem ativamente no computador, telemóvel ou consola responder a algumas questões e de imediato receber uma resposta sobre “o modo como se envolvem com os videojogos", se é um envolvimento patológico ou normal.