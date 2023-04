A entidade que gere a saúde no distrito de Bragança informa, em comunicado, ter sido contemplada com esta verba “para requalificar o serviço de obstetrícia, a funcionar na Unidade Hospitalar de Bragança, nomeadamente ao nível da beneficiação das infraestruturas e da renovação e aquisição de novos de equipamentos”.

De acordo com aquela entidade, dos 712 mil euros, cerca de 413 mil euros destinam-se à beneficiação das infraestruturas e aproximadamente 300 mil à renovação e aquisição de novos de equipamentos”.

Trata-se, como explica, “de um projeto apresentado pela ULS do Nordeste ao programa de incentivo à qualificação dos blocos de parto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), aberto no mês de março, e que foi objeto de análise e parecer favorável pela Direção Executiva do SNS”.

De acordo com a ULS, o investimento prevê, no que respeita à requalificação das instalações, uma intervenção ao nível das redes de eletricidade, de água e de gases, do sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado, e ainda da proteção contra incêndios.

Os trabalhos de construção civil englobarão a requalificação de toda a área física do serviço, nomeadamente as enfermarias atuais, contemplando um quarto de isolamento para eventuais situações infecciosas, as duas salas de partos, as áreas de observação e vigilância e as áreas de trabalho médico e de enfermagem, segundo a ULS.

Relativamente à aquisição de novos equipamentos, a ULS do Nordeste salienta “uma nova central de monitorização de cardiotocografia (CTG) e novos ecógrafos específicos para a realização das ecografias de 1.º e 2.º trimestres de gravidez, entre outros que contribuirão para um evidente salto qualitativo na melhoria dos cuidados prestados”.

“Fruto desta intervenção, abrangendo uma área de 485 metros quadrados, será evidente o reforço da qualidade, da segurança e do conforto do serviço de obstetrícia. As parturientes irão dispor de uma cada vez melhor experiência do parto, acedendo a um serviço dotado de recursos humanos qualificados, de recursos materiais tecnologicamente avançados e de condições físicas renovadas”, segundo a ULS do Nordeste.